Yücel'den proje tanıtımına davet

ALPER KUTAY

YARIN saat 14.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak olan Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısına; Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adayları da katılacak. Başkan Yücel burada hem 2014-2019 yılları arası hayata geçirdiği projeleri anlatacak, hem de önümüzdeki dönem yapılacak yüzlerce yeni projesini tanıtacak. Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 15:48