Yücel'den olimpik bir futbol sahası müjdesi

ESKİ Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Doğanay Otel üstünde 400 dönümlük arazinin 'Spor Alanı' olarak tahsis edildiği ve 15 yıldır boş beklediğinin ortaya çıkmasının ardından Başkan Yücel o bölgenin 200 dönümünün Alanya Belediyesi'ne ait olduğunu söylemişti. Yücel, konuya ilişkin "Biz seçimden hemen sonra, seçim projelerimiz arasında da bulunan 'Konaklı Gençlik Merkezi Spor Alanları' projemiz için belediyeye tahsis edilen alanda çalışmalara başladık. 50 bin metrekarelik alanda harfiyat çalışmasını tamamlamıştık. Fakat bizim çalışmalarımız Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından durduruldu. Bunun üzerine 200 dönümü bizde, 200 dönümü büyükşehirde tahsisli bu alan için proje revizyonuna gittik. Büyükşehir ile hazırladığımız projeyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne sunduk. 2 yıldır projemizin ilgili bakanlıktan onayını bekliyoruz" demişti.

'TESİS İHTİYACI KARŞILAR'

Konaklı'da yapılması planlanan Gençlik Merkezi Spor Alanları'nın şehre katkı sunmayacağı, bu alanın ölü kış aylarında milyon dolarlarla ifade edilen gelir sağlayan futbol turizmine tahsis edilmesi yönündeki taleplere yanıt veren Başkan Yücel "50 dönümlük bir arazi üzerine planlanan 'Konaklı Gençlik Merkezi Spor Alanları' bölgenin ve Alanya halkının ihtiyacına cevap verecek yeterlilikte olacak. Planlanan noktada olimpik futbol sahası, futbol antrenman sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, soyunma odaları, tenis kortları, koşu sahaları, kortlar ve otopark yer alacak" dedi.