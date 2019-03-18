Yücel'den Mahmutlar çıkarması

Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, güne Alanya'nın en büyük mahallelerinden olan Mahmutlar'da esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle başladı. Başkan

Yücel'den Mahmutlar çıkarması
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ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’e ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve önerilerini yerinde dinleyip, neler yapılabileceği yönünde istişarelerde bulunan Başkan Yücel, ziyaretler esnasında vatandaşların ilgi odağı oldu. Başkan Yücel, kendisine gösterilen sevgiden dolayı duyduğu memnuniyeti, "Mahmutlar'da gönül köprülerinin en güzellerini kurmuşuz" sözleriyle ifade etti. Dün Antalya’ya gelen ve Alanya’ya yönelik önemli projelerin sözünü veren Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alanya’ya verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini söyleyen Başkan Yücel, “31 Mart sonrası Alanya’yı marka şehir yapmak için önemli projelerimiz hayata geçirilecek. Cumhur İttifakı ile Alanya turizm, tarım ve ekonomide yükseliş dönemine geçecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 16:28
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