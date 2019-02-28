Yücel'den kırsal çıkarması

ALPER KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Adem Murat Yücel, haftaya kırsal mahalle gezileriyle başladı. Başkan Yücel’e Dim Vadisi’ndeki mahalle ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti. Sırasıyla Bıçakçı, Akçatı, Uğurlu, Üzümlü, Öteköy ve Taşbaşı mahallelerine giden Başkan Yücel’in programında ayrıca Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adayları da hazır bulundu. Kırsal mahallelere yaptıkları hizmetleri anlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Dünyanın en güzel şehri, gözbebeğimiz Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık. Bu kutlu yolda teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle hep beraber yürüyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için çalışacağız. Alanya'nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan dostlarımızla birlik içerisinde üretken belediyecilik politikalarımızla Ak Parti'nin gönül belediyeciliğini birleştireceğiz. İnanıyorum ki Akdeniz'de rekor bir oyla zaferi biz alacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 13:52