Yücel'den esnafa ramazan uyarısı

ALPER KUTAY

ENCÜMEN toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Ayı’na da değinen ve tüm İslam âleminin mübarek ayını kutlayan Başkan Yücel, esnafa da Ramazan öncesi uyarılarda bulundu. Başkan Yücel, “Birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve yardımlaşmanın, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturunun ön planda tutulduğu hayırlı ve bereketli bir Ramazan Ayı geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

‘RAMAZAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ’

Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile Ramazan Ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere de değinen Başkan Yücel, “Bir ay boyunca Belediye Sarayı yanındaki alanda Ramazan Meydanı iftardan sonra, saat 21.00’den itibaren çeşitli etkinliklerle halkımıza hizmet verecek. Ramazan Meydanı, gölge oyunları, meddah, Hacivat-Karagöz, jonglör ve Türk sanat müziği programları, ebru ve hat sanatı gösterileri ve yeme içme stantlarıyla Alanya halkımıza Ramazan ruhunu yaşatacak. Tüm halkımızı Ramazan Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu.

‘3 AYRI NOKTADA RAMAZAN ÇADIRI OLACAK’

Alanya Belediyesi olarak her yıl yolduğu gibi bu yıl da şehrin 3 farklı noktasında Ramazan çadırları kurulacağını ifade eden Başkan Yücel, “Eşgilik Düğün Salonu, Konaklı Saat Kulesi yanı ve Mahmutlar Düğün Salonu’nda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına kuracağımız iftar sofralarımızda her gün yaklaşık 3 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz. Maddi durumu iyi olmayan, evine zamanında yetişemeyen veya iftarını bizlerle yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız iftar çadırlarımızda orucunu açabilirler” dedi.

ALANYA ESNAFINA RAMAZAN UYARISI

“Ramazan Ayı boyunca özellikle yeme içme sektörüne yoğun bir talep oluyor” diyen Başkan Yücel, esnafa da seslendi. Başkan Yücel, “Zabıta ekiplerimiz hijyen, etiket ve fiyat gibi konularda denetimlerine Ramazan öncesi ve sonrasında devam edecek. Tüm esnafımıza da Ahilik kuralları içinde, Ramazan Ayı’nı fırsata dönüştürmeden, birlik ve beraberliğimize uygun şekilde, uyulması gereken kurallara riayet edilerek, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu hayırlı ve bereketli bir Ramazan-ı Şerif geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.