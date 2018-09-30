Yücel'den ekmeğe zam açıklaması: 'Ceza kesilecek'

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, herhangi bir yasa, karar veya izni bulunmadan Alanya’daki fırınların, 200 gr ekmeği 1 liradan 1.25’e çıkardığını öğrendiklerini söyledi. Yasal prosedüre vurgu yapan Başkan Yücel yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “200 gr. Ekmeğe herhangi bir zam yapılabilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin görüşü üzerine Ticaret Bakanlığı’nın oluru alınıp daha sonra Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği meclisinde görüşülüp ilgili Belediyeye iletilerek uygulanmaya başlanılır. Maalesef böyle bir karar alınmamış olmasına rağmen, halkın temel ihtiyacı olan ekmeğin Antalya geneli sadece Alanya’da bir gecede 1 liradan 1.25’e çıkarılması hem yasal olarak mümkün değil hem de etik değildir.” dedi.

VATANDAŞLAR İÇİN 100 BİN EKMEK ÇIKARTILACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan bu haksız zam karşısında halk ekmeklerde vatandaşlar için 100 bin adet ekmek çıkartılacağını söyledi. Başkan Yücel; “Biz Alanya Belediyesi olarak halk ekmeği büfelerimizde 100 bin adet ekmek çıkartarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Nerede haksız bir uygulama var ise oraya gereken müdahale yapılacaktır.” dedi.

KURALLARA UYMAYAN FIRINLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yapılan basın açıklamasında, kanunsuz fiyat uygulaması ile ilgili Pazartesi gününden itibaren bütün fırınlarda denetim yapılacağı ve yasaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı.