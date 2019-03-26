Yücel'den Batı Alanya çıkarması

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte Emişbeleni ve Toslak Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yücel'den Batı Alanya çıkarması
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ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kendisine desteklerini iletti. İlk olarak Emişbeleni Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Yücel’e MHP ilçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, geçmiş dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ ve geçmiş dönem Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ da eşlik etti.
82 MEŞALELİ COŞKULU KARŞILAMA
Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yücel, seçimin ardından taleplerin ivedilikle yerine getirileceğini iletti. Emişbeleni'nin ardından Toslak Mahallesi'ne geçen Başkan Yücel ve ekibini coşkulu kalabalık karşıladı. 82 projeye atıfta bulunan mahalle sakinleri, Başkan Yücel'i 82 adet meşale ile karşıladı. Alkışlar, meşaleler ve havai fişekler eşliğinde salona giren Başkan Yücel, salonda bekleyen vatandaşlar tarafından da yoğun alkışla karşılandı. Burada da vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Yücel, yoğun ilgi ve destekleri için Toslak sakinlerine teşekkürlerini iletti.

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