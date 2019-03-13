Yücel'den baba ocağı çıkarması

ALPER KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün yine hareketli bir seçim çalışması programına katıldı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adaylarıyla sabah saatlerinde Nezihe Türktaş Ortaokulu’nda düzenlenen kermese katılan Başkan Yücel, burada 2014 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin adayı olan Şefik Türktaş ve bu seçimde kendisine destek vereceğini açıklayan Şevki Türktaş’la görüştü.

KESTEL’DE ESNAFLA BULUŞTU

Kermese katılan vatandaşların ilgi odağı olan Başkan Yücel, ardından doğup büyüdüğü ve 10 yıl belediye başkanlığı yaptığı Kestel Mahallesi’ne geçti. Kestel Mahallesi esnaflarının, bölgenin tanınmış isimlerinden Kerim Küçülmez’in öncülüğünde tertiplediği kahvaltıya katılan Başkan Yücel, kahvaltı sonrası Kestel esnafı ve sakinleri ile selamlaşarak pazar esnafını ziyaret etti. Alanya'nın son şehidi olan Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilişinin sene-i devriyesi adına tertiplenen dua ve yemek programına katılan Başkan Yücel, şehidin ailesi ile görüştü.

MİNİK ÖĞRENCİLERİN YÜCEL SEVGİSİ

Daha sonra Şehit Cennet Yiğit Anaokulu’na geçen Başkan Yücel, burada öğrenciler ve okul öğretmenleri ile idarecilerinin sorunlarını dinledi. Minik öğrencilerin sarılarak karşıladığı Başkan Yücel, geride kalan 5 yılda eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Yücel, başta bahçe ve çevre düzenlemesi ile spor sahaları olmak üzere doğudan batıya pek çok okula tam destek verdiklerini kaydetti. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere sporcular ve teknik yönetimle buluşan Başkan Yücel, Alanyaspor’un başarısıyla her zaman gurur duyduklarını ve takımın daha iyi yerlere gelmesi için dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm desteği vereceklerini söyledi.

ALANYA’YI MARKA ŞEHİR YAPTIK’

Başkan Yücel ve beraberindekiler, bu akşam Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki önlük törenine de katılacak. Başkan Yücel günü, Demirtaş’a bağlı Çamlıca Mahallesi’ndeki Çamlıcalılar Derneği’nin kupa törenine katılarak noktalayacak. Geride kalan 5 yılda batıdaki Okurcalar ile doğudaki Demirtaş arası dahil olmak üzere şehir merkezini kalkındırdıklarını ve Alanya’yı marka şehir yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Biz halkımızla buluştuğumuz zaman yaptıklarımızı veya yeni dönemde yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Hizmetlerimiz, Alanya’ya yaptıklarımız zaten ortada. Biz vatandaşımızın gönlünü yapmaya, Alanya’yı örnek bir turizm kentine dönüştürmeye talibiz” mesajı verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 15:32