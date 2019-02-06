Yücel'den 'Adil Seçim' vurgusu

AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı olan Adem Murat Yücel, “Seçim çalışmalarında belediyelerin araçlarını kullanmayacağım. 15 yıllık belediye başkanıyım. 15 yılda 1 ay izin kullanmışlığım olmamıştır. 17 Şubat'ta meclis listelerini İlçe Seçim Kurulu’na verdikten sonra belediyenin araçlarını, gereçlerini, kısacası hiçbir şeyini kullanmayacağım" dedi. Şu an kullandığı minibüsün de kendisine ait olduğunu belirten Başkan Yücel, “Adil bir seçim süreci yaşamak için Alanya Belediyesi’nin hiçbir imkanını seçim çalışmalarında kullanmayacağım. Diğer adaylar ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun” mesajı verdi.