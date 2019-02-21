Yücel Cumhur Listesi ile buluştu

ALPER KUTAY

ADALET Ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Mustafa Türkdoğan ile birlikte ittifakın meclis üyesi adaylarıyla ilk toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Toplantıya; Başkan Yücel’in listesinde bulunan Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz katıldı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Gündemle ilgili konuların konuşulduğu ve seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişlerinin yapıldığı gecede adaylar ilk kez bir araya gelmiş oldu. Adaylar ayrıca kısa kısa kendilerini tanıttı. Toplantının ardından açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Yücel, "Cumhur İttifakı Meclis Üyesi listesindeki arkadaşlarımızla akşam yemeğinde bir araya geldim. Seçim için geriye kalan 38 günü ele alıp istişarede bulunduk. Adaylıklarını şimdiden kutlar ve davetime icabet ettikleri için teşekkür ederim" dedi.