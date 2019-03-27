Yücel araç filosunu güçlendirdi

ALPER KUTAY

TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü aldığı çöp toplama kamyonu, budama ve moloz atığı toplama kamyonu, iki adet elektrikli yol süpürme makinesi ve çöp taksi ile temizlik filosunu güçlendirdi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Konaklı Şantiyesi’nde yeni alınan araçlar için kurban kesilerek dua edildi. Alanya’nın temiz ve düzenli bir şehir olması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Filoya beş adet yeni araç eklendi. Bir adet 13+1,5 metreküp çöp toplama kamyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildi. Bir adet 5 tonluk damperli budama ve moloz atığı toplama kamyonu Konaklı-Payallar Bölgesi’nde. İki adet yüzde 100 elektrikli, yüzde 100 çevre dostu, sıfır emisyon gazı ve sıfır çevre kirliliği yapan, rotasyon plastikten üretilmiş, tek şarj ile sekiz saat kesintisiz süpürme yapan elektrikli yol süpürme makinesi Çarşı içi ve İskele Bölgesi’nde hizmete sunuldu. Bir adet damperli kamyon tekrardan revize edilip çöp taksiye dönüştürülerek Mahmutlar bölgesinde çöp kamyonlarının giremediği, trafiğin yoğun olduğu noktalarda hızlı ve etkin bir şekilde çöp toplama yapıyor. Yeni alınan araçlarla birlikte araç sayısı 120 adede ulaştı. Çalışmalarımız vatandaşlarımız için devam edecektir, her şey temiz bir Alanya için” dedi.