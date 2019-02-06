Yücel Ailesi'nin kar keyfi!

Alanya Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı olan Adem Murat Yücel'in ailesiyle çekildiği kar pozu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Yücel Ailesi'nin kar keyfi!
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2014’den bu yana Alanya Belediye Başkanı olan ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ak Parti ile yapılan Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, çocukları ve yakınlarıyla birlikte karda doyasıya eğlenerek gündemin stresinden uzaklaştı. Yücel ailesinin yaptığı kar keyfinin fotoğrafları beğeni ve yorum rekoru kırdı. Başkan Yücel’in özellikle minik kızı Zeynep’le kar üzerinde çekilen fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 15:40
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