Yücel ‘2023 Alanya Platformu’ ile buluştu

SEÇİM çalışmalarına start veren Yücel, “2023 Alanya Platformu” ile kahvaltıda buluştu. Sohbet havasında geçen kahvaltıda seçim çalışmaları ve belediyenin projelerinden bahsedildi. Gençlerle sık sık bir araya gelip fikir alışverişi yapan Yücel Akıllı Belediyecilik kapsamında yeni çalışmaların yapılacağını ve bu noktada gençlerin projelerinin önemli olduğunu belirtirken 2023 Alanya Platformundan da Alanya için yeni projeler beklediğini söyledi.

‘AMACIMIZ ALANYA’MIZA KATKI SUNMAK’

Çin’de Doktora eğitimini sürdüren ve Şangay Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak bulunan, 2023 Alanya Platformu Danışma Kurulu Başkanı Selim Han Yeniacun ise “Yaşadığımız şehre genç yaşımıza rağmen dünyanın dört bir yanından edindiğimiz tecrübeleri ve yenilikleri aktarabileceğimizi biliyoruz. Bu vaziyetten de kendimize pay biçerek sosyal ve akademik araştırmalar ışığında yerel ve genel yönetimlerin hemşerilerimiz ve Türk milleti namına yapacağı hizmetlere katkı sunmak arzusundayız.” dedi.

2023 Alanya Platformu İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan yeni oluşumun amaçlarını ve seçim sürecini şu şekilde değerlendirdi. “Alanya’ya, Türkiye’nin dört bir yanında Üniversite eğitimi alan ve tamamlamış Alanyalı gençlerimizle birlikte seçim süreci ve sonrasında katkı sunmak amacındayız. Bu noktada Alanya markası için katkı vermeye çalışacağız. Alanya belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in de gençlerle olan diyaloğunu ve demokratik yönetim anlayışını bildiğimiz için kendisinin bize bizim de kendisine olan desteğimiz sürecektir ” dedi.

2023 ALANYA PLATFORMU NEDİR?

2023 Alanya Platformu İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan yeni oluşum hakkında bilgiler vererek “96 yılını şan ve şerefle geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, 5,000 yıllık devlet kültürünün getirdiği birikim ile dünya durdukça kendi mevcudiyetini devam ettirecek güce ve dirayete sahiptir. Türkiye’nin dünü ve yarını arasında köprü olan gençler ise bu ebet müddet zaman içerisinde milletin refahı ve devletin bekasının yegane teminatıdır. Tam da bu noktada iyi teşkilatlanmış, milli ve manevi değerlerin peşinde ve yaşadığı çevreye duyarlı bir neslin toplumu bulunduğu noktadan bir adım daha ileriye götüreceği inkar edilemez bir gerçektir. Bizler ise mevcudiyetini bu gerçeklikten alan memleketine karşı eksilmez bir sevgi, hemşerisine karşı sarsılmaz bir inanç ve yarınlara dair engin ülküleri olan gençler olarak bir aradayız. Kişisel olarak benzeşmeyen yönlere sahip olsak da ortak noktası kendi şehrine ve kendi milletine hizmet olan gençler olarak bir bütün olabileceğimizin farkındayız. 2023 Alanya Platformu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı arifesinde gençliğin yerelden genele toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bir profil ortaya koymasında öncü bir atılım oluşturma amacıyla bir araya geldik. Lise sıralarından üniversite amfilerine, sanayideki atölyelerden köylerdeki seralara kadar Alanya için bir hayali olan gençlerin olduğunu biliyoruz. Lider Ülke Türkiye öngörüsü ile cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Alanya’mızı daha ileriye taşıyacak fikirleri olan kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Onlar da bilsinler ki; hiç bir ayrım gözetmeksizin aynı zeminde buluşacakları, bir hayali bir parça ekmek gibi paylaşabilecekleri kardeşleri 2023 Alanya Platformu altında şehrimiz için bir araya gelmişlerdir” ifadelerini kullandı.