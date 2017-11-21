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Yücel, 2018 turizm sezonu öncesi acente yetkilileriyle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018 turizm sezonu öncesi acente yetkilileriyle buluştu

Yücel, 2018 turizm sezonu öncesi acente yetkilileriyle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018 turizm sezonu öncesi acente yetkilileriyle buluştu

21 Kasım 2017 Salı 16:17
Yücel, 2018 turizm sezonu öncesi acente yetkilileriyle buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya turist getiren incoming acente temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, acentecilerle birlikte 2017 turizm sezonunu değerlendirirken, 2018’de Alanya için daha iyi bir turizm sezonu beklediğini söyledi. Toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve acente temsilcileri katıldı. Acente temsilcilerinin 2017 verilerini ve 2018 için oluşan rezervasyon istatistiklerini dinleyen Başkan Yücel, 2018 sezonunun Alanya için iyi geçeceğini söyledi. Başkan Yücel, “2016 yılında yaşadığımız sert düşüşün ardından 2017 için telaffuz edilen rakamlar umut verici. 2018 ve sonraki yıllar için şehir olarak birtakım önlemler ve geliştirilmesi gereken unsurlar mevcut. Şehir hayatı ve halkla birlikte iç içe turizm olgusu özelliğine sahip bir tatil destinasyonu olarak Alanya’da bu süreçte şehir içinde öncelikle topyekûn kalite anlayışının korunması gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelAlanya Belediye Başkanı
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