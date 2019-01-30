'Yöresel Alanya Yemekleri' kursunda sertifikalar sahiplerini buldu

Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi'nin kurslarına katılan 30 kursiyere sertifikaları verildi.

'Yöresel Alanya Yemekleri' kursunda sertifikalar sahiplerini buldu
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ALANYA Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yöresel Yemek Atölyesi, unutulmaya yüz tutan ilçeye özgü yemekleri tanıtmak amacıyla kurs düzenledi. Birinci dönem katılımcılara sertifikaları verilirken, yoğun ilki üzerine ikinci kurs düzenlendi. 30 kursiyerin katıldığı 'Yöresel Yemek Atölyesi'nde AHEP Üniversitesi Gastronomi Mutfağı'nda uygulamaları eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel tarafından verildi. Alanya Diş Hastanesi Başhekimi Elif Akçalıoğlu ve Han Restoran sahibi Hakkı Uysal da 'Yöresel Yemek Atölyesi' kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerin hazırladığı yöresel lezzetlerini tattı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 15:58
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