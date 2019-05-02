Yöresel Alanya Mutfağı'nda buluştular

MUTFAK Mirası Alanya ve Alanya Uluslararası Rotary Kulübü işbirliğinde 'Yöresel Alanya Mutfağı' temalı öğle yemeği düzenlendi. 14 ülkeden 100'ü aşkın konuğun katıldığı yemekte, geleneksel Alanya yemeklerinden oluşturulmuş menüdeki yöresel tatlar, hikâyeleriyle birlikte misafirlere aktarıldı. Rotary Kulübü üyeleri, Mutfak Mirası Alanya ve Avrupa Koordinatörleri ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in de yer aldığı etkinlikte, Alanya gastronomisine ait birçok lezzet ve kültür bağı, yeni Alanyalılara tanıtıldı. Alanya Uluslararası Rotary Kulübü Dönem Başkanı Leonie Kılıç, "Hepimiz Türk yemeklerini biliyor ve severek yiyoruz ancak hangileri Alanya'nın gerçek yemekleridir diye sorarsanız eksiklerimiz var. Bu eksiği tamamlamak amacıyla Yeni Alanyalıları ve Rotaryenleri 'Alanya Mutfağı' ile tanıştırmak istedik. Mutfak Mirası Alanya, özgün yerel yemekleri ve mutfak kültürünü tanıtmak ve onurlandırmak amacıyla çok çalışmaktadır. Yemek ortak noktamız çünkü toplulukları bir araya getiren evrensel bir dil oluşturur. Burada farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlar Alanya sofrası etrafında bir araya geldi" dedi. Avrupa Mutfak Mirası hakkında bilgi vermek üzere kısa bir konuşma yapan Culinary Heritage Europe Avrupa Koordinatörü Niclas Fjellström, "Bugün Alanya'nın yöresel yemekleri, 14 farklı ülkeden insanların aynı masa etrafında topladı. Bir kez daha açıkça görüldüğü üzere, dilimiz, ırkımız, ülkemiz neresi olursa olsun yemeklerin insanları bir araya getirme gücü muazzam. Dolayısıyla Mutfak Mirası Avrupa ve Alanya ekibi olarak bizler yerli gıdaların ve yöresel yemeklerin hak ettiği değeri görmesi için çalışmaktayız. Yerli ürün kullanımı ve yöresel yemeklere verdiğiniz önemden ötürü sizlere teşekkür ederim" diye konuştu. Alanya Koordinatörlerinden Sevda Erdoğmuş da şöyle dedi: "Yöresel yemeklerimizi doğru işletmeler aracılığı ile bilgi kirliliğinden arındırarak tanıtmak en büyük arzumuzdu. 3 yıldır devam eden faaliyetlerimiz neticesinde bizlerle birlikte Alanya gastronomisine gönül vermiş işletmelerle çok güzel işler başardık. Sizleri mutfak kültürümüze biraz daha yaklaştırdığımız için mutluyuz. Ancak inanın daha tadacağınız birçok gizli lezzet bir hazine gibi keşfedilmeyi bekliyor. Bizleri bir araya getiren Leonie Kılıç'a, Cevdet Görücü'ye ve sizlere sonsuz teşekkürler." Yemeğin sonunda Rotary Kulübü tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'e, Mutfak Mirası Alanya koordinatörleri Sevda Erdoğmuş ve Zeynep Kiriş'e, Niclas Fjellström'e ve organizasyonun düzenlendiği restoranın sahibi Cevdet Görücü'ye teşekkür belgeleri verildi.