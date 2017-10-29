YÖK Başkanvekili ALKÜ’yü ziyaret etti

BELEK'TE yapılan bir programa katılmak için Antalya'da bulunan Kapıcıoğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın davetini kırmayarak gayrı resmi olarak ALKÜ’ye ziyarette bulundu. İlk olarak Konaklı Eski Belediye Binası olarak bilinen, ardından bir süre ALKÜ Rektörlüğü olarak hizmet veren ancak bundan sonraki süreçte tadilat işlemlerinin ardından yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi’nin hizmetine sunulacak olan ALKÜ Diş Hekimliği Fakülte Binasında incelemelerde bulundu. Kapıcıoğlu’na ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da eşlik ederek binayı ve planlanan birimleri tanıttı. Binayı beğenen Kapıcıoğlu binanın Diş Hekimliği Fakültesi binası için kullanıma uygun olduğunu ifade etti.

Daha sonra ALKÜ Kestel Kampüsünde bulunan ALKÜ Rektörlük makamında Rektör Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu ile ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal ile bir süre sohbet eden YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, sohbetin ardından ALKÜ Tıp Fakültesi binasında incelemelerde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın yardımcıları, idari ve akademik personeli ile kapıda karşıladığı Kapıcıoğlu ilk olarak ALKÜ Tıp Fakültesinin Alanya'da eğitime yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Derse misafir olarak katılan YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, öğrencilerin dilek ve beklentilerini dinledi. Herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadıklarına yönelik Kapıcıoğlu tarafından yöneltilen soruya öğrenciler, ALKÜ Tıp Fakültesi’ne gelen ilk öğrenciler olmaları sebebiyle tereddütle geldiklerini ancak herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadıklarını belirterek gerek Rektör Pınarbaşı’nın gerek Tıp Fakültesi yöneticilerinin her türlü eksik ve sorunlarını gidermede hızlı ve yapıcı olduklarını ifade ederek ALKÜ'de okumaktan mutlu olduklarını belirttiler.

Ardından fakültede bulunan laboratuvarlar ve dersliklerde incelemelerde bulunan Kapıcıoğlu, akademisyenler ile de bir toplantı düzenleyerek onların dilek ve beklentilerini dinledi.

ALKÜ Tıp Fakültesi’nin Alanya'da eğitime başlaması konusunda büyük destek veren Kapıcıoğlu, ALKÜ Yönetimi ile Tıp Fakültesi idari ve akademik personelinin özverili emek ve çabasını görmekten dolayı memnun olduğunu ve öğrenciler için güzel bir eğitim ortamı hazırlandığını görmekten mutlu olduğunu belirterek Rektör Pınarbaşı ve Tıp Fakültesi yönetimini tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.