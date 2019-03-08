Yıldız, Cumhur için sahada

SEÇİM çalışmalarına belediye meclis üyesi adayları Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de katıldı. Öte yandan Alanya siyasetinin efsane isimlerinden MHP Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız da Avsallar Mahallesi'ndeki seçim çalışmalarına katılarak Cumhur İttifakı'na ve Başkan Yücel'e tam destek verdi. Esnaf, "Helal olsun Hüseyin Yıldız'a. Tam bir dava adamı. Bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın başarısı için gece gündüz sahada" yorumu yaptılar.