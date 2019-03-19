'Yıkmaya değil adil bir kenti yeniden kurmaya geliyoruz'

ALANYA’NIN yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seçim Özel’in dün akşamki canlı yayın konukları Millet İttifakı Meclis Listesi’nde 6’ıncı sıra meclis üyesi adayı Didem Dim Özaltın ve 10’uncu sıra adayı Hacı Mevlüt Zavlak oldu. Yerel seçim sürecini değerlendiren adaylar Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. Alanya gündeminde son günlerin en çok konuşulan projelerinden olan ücretsiz servis hizmetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zavlak “Karşı tarafın projelerini sayı ile belirtmelerine rağmen konuşulan tek bir projeleri bile yok. Kimsenin umurunda değil. Biz doğru bir iş yaptığımızı bu tartışmalardan anlıyoruz” dedi. Öte yandan kamuoyu tarafından en çok tartışılan derneklerden biri olan Bir Alanya’mız Var Derneği’ne ilişkin iddiaların ilk kez Cumhur İttifakı ortaklarından Ak Parti’nin ilçe başkanı Toklu tarafından dile getirildiğine değindi. Zavlak “Bu tartışmayı siyasete Toklu sokmuştu. Bu derneğin kamuoyunda vicdanları rahatsız eden bir görüntüsü var. Böyle bir şaibe varsa gidin gerekeni yapın. Kimse muhattabı çıksın konuşsun” şeklinde konuştu.

‘İLK KEZ MUSTAFA TOKLU DİKKAT ÇEKMİŞTİ’

Zavlak Bir Alanya’mız Var Derneği’ne ilişkin şaibe iddialarının ilk kez Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından dillendirildiğine dikkat çekerek “Bir Alanya’mız Var Derneği’ni başa gelirsek organik bağlarını belediye ile kopartacağız. Ayrıca bu dernek meselesini ilk kez Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu dillendirmişti. Bu tartışmayı siyasete kendisi sokmuştu. Bu derneğin kamuoyunda vicdanları rahatsız eden bir görüntüsü var. Böyle bir şaibe varsa gidin gerekeni yapın. Kimse muhattabı çıksın konuşsun” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI VATANDAŞA ÇAY DAĞITIYOR’

Özaltın Alanya gündeminde son günlerin en çok konuşulan projeleri arasında yer alan çay ve servis projelerine ilişkin açıklamalarda bulunarak “Bizim amacımız yaşanılabilir bir kent oluşturmak. Alanya’nın doğudan batısına herkesin eşit bir şekilde hizmet alması gerekiyor. Genel olarak bir standart getirmemiz şart. Çayın 1 lira olması tamamen hizmet amaçlı düşünülmüş bir projedir. Bunun bu kadar üzerine gidilmesinin bir sebebi de gerçekten halka dokunan bir proje oluşudur. Servis projemiz de aynı şekilde” dedi. Zavlak da çay projesine ilişkin farklı bir yaklaşımda bulunarak “Cumhurbaşkanının vatandaşlara çay dağıttığı bir yerde bizim 1 liraya çay satmamız hiçbir şey değildir” yorumunda bulundu.

‘KİMSE AÇIKLANAN 82 PROJEYİ KONUŞMUYOR’

Servis projesinin bu kadar gündemde olmasının sebebini doğru bir proje olmasına bağlayan Zavlak “Servisi kullananlar genelde ilköğretim öğrencileridir. Bir öğrencinin servis maliyeti 150 ila 250 lira arasında. Yaklaşık 7 bin, 8 bin öğrencinin taşınması söz konusu. Bu da 10 milyonu gören bir rakama tekabül etmekte. Daha evvel açıklandığı gibi de bu rakam tabelalara harcanan rakamla örtüşmektedir. Servis mesafelerini kısaltmaya dayalı bir sistemimiz var. Karşı tarafın projelerini sayı ile belirtmelerine rağmen konuşulan tek bir projeleri bile yok. 82 proje açıklamalarına rağmen kimsenin umurunda değil. Biz doğru bir iş yaptığımızı bu tartışmalardan anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AK PARTİ VE MHP BİRBİRLERİNE NELER SÖYLEMİŞTİ?’

Ak Parti ve MHP’nin ittifak öncesinde karşı karşıya olduklarını ifade eden Zavlak ortaklıklarda uyumun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek “Hasan Sipahioğlu AK Parti'ye geçtiği zaman da güce ilişkin bu tür söylemleri duyduk. Fakat sonucunda gördük ki yüzde 12’lik dilimdeki bir partiden aday olarak çıkmasına rağmen seçimi Adem Bey kazandı. Çünkü Adem Murat Yücel ulaşılabilir bir belediye başkanı profili çiziyordu. Halka dokunuyordu. Lakin şimdi bu imajından uzaklaştı. Abdullah Sönmez halkın içerisinden gelen bir insan. Ortaklıklarda uyum her zaman önemlidir. Eğer uyuşamazsınız bir sonuca gidemezsiniz. CHP ve İyi Parti bu konuda bir sıkıntı yaşamıyor. Lakin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birbirlerine neler söyledi ve daha sonra ittifak ortağı oldu? Sanıyorum bu soru yeterlidir” şeklinde konuştu. Zavlak Cumhur İttifakı’nın devletin bekasına ilişkin söylemlerine de değinerek “Beka sorunu söylemlerine gelecek olursak şu soruyu sormak isterim ki, ‘Madem devletin böyle bir sorunu var, 17 yıldır ülkeyi iktidar yönetiyordu. Neden böyle bir şey şimdi ortaya çıktı?’” dedi.

‘DEMAŞ İÇİN PROJELERİMİZİ HALKA SORACAĞIZ’

Alanya’da tartışılan gündem maddelerinden biri olan DEMAŞ’a ilişkin projelerini uygulamadan evvel halka soracaklarını ifade eden Özaltın “DEMAŞ’ın Turizm+Ticaret Alanı olmasına karşı çıkıyoruz. Alanya’da CHP’li meclis üyelerinin Antalya’da hem İyi Parti hem de CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen karar bu yönde alındı. Daha kötü olan ise önümüzdeki yıllarda DEMAŞ arazisine AVM yapılmasına engel olacak hiçbir durum da yok. Bizim DEMAŞ’a ilişkin projelerimiz mevcut. Lakin biz öncelikle halka soracağız. Biz birlikte yaparız diyoruz ve halkı doğrudan etkileyen böylesi bir alana yapılacak şeylere ilişkin de halka sormayı doğru buluyoruz. Çıkan sonuca göre burada bir yapılaşmaya gideceğiz” dedi.

‘9 MECLİS ÜYESİ KATILMAYARAK TAVIRLARINI GÖSTERDİ’

DEMAŞ kararının görüşüldüğü meclis toplantısına Ak Parti’li 9 meclis üyesinin katılım sağlamadığını hatırlatan Zavlak “DEMAŞ’ın ittifak kararından sonra meclisten geçtiğini hatırlatan Zavlak ise “Alanya Belediye Meclisi’nde DEMAŞ tartışması yeni değil. Dikkat çekelim ki ittifakın kesinleşmesinin ardından yeniden gündeme gelen bir madde. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri herkesin bildiği üzere DEMAŞ’ın kültür alanı olarak tanımlanması gerektiğini ifade ederek Turizm+Ticaret Alanı olmasını reddetti. Daha evvel çekimser kalan Ak Parti’li meclis üyeleri ise gündem maddesinin görüşüldüğü gün büyük çoğunlukla mecliste yer almadı. Aslında Ak Parti’li meclis üyelerinin 9’u oraya gelmeyerek, meclise katılmayarak tavırlarını sergiledi. Ben o yürekli insanları buradan tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘250’DEN FAZLA TABELANIN BAZILARI 20 BİN LİRA’

Zavlak tabela tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Kentte bir sürü tabela var. Bu tabelalar Yücel'in resimleriyle donatılıyor. Bir iki tane tabela olsa konuşmaya değmez. Fakat Alanya'da bulunan 250'den fazla tabelanın bazılarının 20 bin lira değeri var. Biliyorsunuz ki adayımız Abdullah Sönmez bu konuya dikkat çekmişti. Sözünü de verdi, ‘Hiçbir yerde beni görmeyeceksiniz’ dedi.

‘ALANYA BELEDİYESİ 200 MİLYON BORCUN İÇİNDE’

Zavlak Alanya Belediye’sinin yeni hizmet binasına da değinerek “Alanya halkı yeni bir belediye binasını eksiklik olarak görmemiştir. Yapılacak projelerin halka sorulması gerekmektedir. Ortak akılla danışılması gereken projeler yapılması gerekirken ve şehrin parası yokken, yeni bir belediye binası yapılmasının anlamı yok. Belediye 200 milyonluk bir borcun içinde, daha da borçlanıyor. Bizler şeffaf ve adil bir yönetim için geliyoruz” şeklinde konuştu.

‘KADINLAR İÇİN BİR ÇARŞI OLUŞTURACAĞIZ’

Alanya’nın en büyük sorunlarından biri olan çarpık kentleşmeye ve kadın istihdamına ilişkin değerlendirmelerini sunan Özaltın “Bizim yapacağımız ilk işlerden biri kent kimliğini oluşturmak. Kentin her yerinde nereye giderseniz gidin Alanya'da olduğunu anlayacağınız bir kent oluşturmak istiyoruz. Genel olarak istihdama ilişkin önemli projelerimiz var. Hem kadınların hem de erkeklerin istihdamına yönelik projeler. Sertifikalı eğitimlerle kalifiye elemanlar yetiştirmek istiyoruz. Bölge bölge hanımların el işlerini sattıkları alanlar var. Ama bunun dışında da kent merkezini planlarken Emek Sokak adını vereceğimiz kadınların özellikle kendi değerlerini ortaya koyduğu, ürünlerini satacağı bir çarşı oluşturacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 21:59