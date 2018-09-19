Yetenekli çocuklar 29 Eylül'de seçilecek

ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncusu-yazar Nilbanu Engindeniz tarafından, 2018-2019 tiyatro sezonunda çocuklara oyunculuk dersleri verilecek.

SEÇMELER 29 EYLÜL’DE ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

29 Eylül Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak oyunculuk kursu seçmelerine katılmak isteyen çocuklar için yaş ve saat aralıkları belli oldu. Buna göre: Saat 10.00-12.00 arası 5-6 yaş; Saat 12.00-14.00 arası 7-8 yaş; Saat 14.00-15.00 arası 9-10 yaş; Saat 15.00-16.00 arası 11-12 yaş aralığındaki çocuklar arasından oyunculuk kursuna katılacaklar için seçmeler yapılacak. Yeteneklerine göre değerlendirilecek seçmelerde, oyunculuk kursları için 15çocuk alınacak. Yoğun başvuru nedeniyle ön elemeyle yapılacak seçmelere oyunculuğa ilgi duyan tüm çocukların katılabileceğini belirten Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz; “Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz oyunculuk ve yazarlık kursu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına çok önemli bir hizmet. Kendine güvenen ve sanat eğitimi almış bireyler yetiştirmek istiyoruz. İlgi duyan tüm aile ve çocukların seçmelere katılmasını bekliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetimiz hem aileler hem de çocuklarımız için bir fırsattır” dedi.