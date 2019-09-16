Yeşilöz ve Keşefli’ye yeni su hattı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’da eskimesi nedeniyle sık sık arızalar meydana gelen Yeşilöz ve Keşefli mahallelerine içme suyu getiren boru hattını yeniliyor.
Alanya 16.09.2019, 22:02
ASAT Alanya ekipleri, Yeşilöz ve Keşefli mahallelerine içme suyu getiren ana boru hattını programa alarak yenileme çalışmalarına başladı. Eskiyen hatta sürekli arızalar meydana geliyor, bu nedenle bölgede su kesintileri yaşanıyordu. Demirtaş’tan Keşefli ve Yeşilöz mahallelerine kadar uzanan 3 kilometrelik yeni hattın imalat çalışmaları devam ediyor.
ÇİLE BİTİYOR
Şu an 3 terfi merkezi üzerinden yüksek maliyetle mahallelere su verilirken, yeni çalışmanın ardından terfi merkezi bire indirilecek ve enerji maliyeti de düşürülmüş olacak. Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte her iki mahallenin çilesi haline gelen arızalar da geride kalacak, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.
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