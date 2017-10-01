Yenialp'ten esnafa destek talebi

ALANYA ve ülke ekonomisiyle ilgili sohbet edilen ziyarette Başkan Yenialp, Halkbank Müdürü Murat Şankal’dan Alanya esnafına kredi konusunda kolaylık sağlanmasıyla ilgili ricada da bulundu. Yenialp, “Esnaflarımız için her zaman dediğimiz gibi zor bir kış bizleri bekliyor. Tüm esnaflarımız ayağını yorganına göre uzatsın. Kış geliyor, gerekli hazırlık ve planlarını yapsın. Allah’ın izniyle bu kışı Alanya’mız için en az zararla atlatacağız. Bizler oda başkanları olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız. Ayrıca bizleri ziyaret eden Halkbank Alanya Şube Müdürümüz Murat Şankal ve Şube Şefimiz Ender Gül’e teşekkür ediyorum” dedi.