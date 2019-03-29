yenialanya.com ve dimtv.tv seçime hazır! Sonuçları an be an izleyebilirsiniz

31 MART yerel seçimlerine çok az bir süre kala Akdeniz bölgesinin en çok tıklanan haber sitesi yenialanya.com ve Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV seçim sonuçlarını Alanya halkına doğru, eksiksiz biçimde anlık olarak aktarmak için çalışmalarını tamamladı. Yeni Alanya'nın ve Dim Tv'nin uzman haber kadrosu 31 Mart Pazar akşamı seçim yasaklarının kalkmasının ardından, Alanya'da 102 mahalleden gelen sonuçları anlık olarak paylaşacak. Yeni Alanya'nın internet sitesi yenialanya.com'dan ve Dim TV Seçim Gecesi Özel'den seçim sonuçları eksiksiz takip edilecek. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sunacağı Seçim Gecesi Özel'de Alanya'nın 102 mahallesinden gelen anlık sonuçlar, seçim analizleri, canlı yayın konukları ve seçim ofislerine yapılacak canlı bağlantılarla seçim heyecanı birlikte yaşanacak.

Seçim sonuçlarından anlık haberdar olmak için Yeni Alanya'yı ve Dim TV'yi takip etmeyi unutmayın!

DİM TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 12:13