Yeni başkan Göktepe mazbatasını aldı

Mehmet AL
ALANYA Ziraat Odası’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulunda mevcut başkan Turgut Musluoğlu’na karşı aldığı 73 oyla üreticinin yeni temsilcisi olan Tahir Göktepe mazbatasını aldı. 102 delegenin oy kullandığı genel kurulda Alanya Ziraat Odası Başkanlığı görevini 21 yıldır sürdüren Turgut Musluoğlu 29 oy alırken, rakibi Göktepe 73 oyla Alanya Ziraat Odası’nın yeni başkanı seçilmişti. Tahir Göktepe bu gün Alanya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Göktepe’nin önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.