Yeni Alanyalılar İğneli Fıçı'da! Yerleşik yabancıların sorunları konuşulacak

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı, 2 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Dim TV’de (dimtv.tv) canlı olarak ekrana gelecek. Programa, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet tarihindeki ilk yabancı uyruklu üyesi, aynı zamanda Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu’nun eşi Paulina Müftüoğlu ve Yabancılar Meclisi Rus Sözcüsü Luiza Gigitashvili konuk olacaklar. Alanya’da yaşayan ve sayıları nüfusun yüzde 10’una ulaşan Yerleşik Alanyalılar yerel yönetimlerden neler bekliyor, Alanya halkının kendilerine bakış açısı nedir, Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığında Alanya’daki eksiklikler nelerdir, hepsi ve daha fazlası İğneli Fıçı’da gündeme gelecek. İzleyiciler de programa soru ve önerileriyle katkı sunabilecekler.