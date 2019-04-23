Yeni Alanya'da sırada 'Almanca' var

ALANYA medyasının 51 yaşındaki amiral gemisi Yeni Alanya, Rusça ve İngilizce ekleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Medeniyetler şehri Alanya'da bugün ikinci kez okuyucularıyla buluşan Rusça ve İngilizce eklerimize kısa süre sonra Almanca yayınımız da dahil olacak. Her çarşamba yayınlanan eklerimiz yerleşik yabancılar ve turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Yerleşik yabancıların yanısıra turizm ve inşaat sektörü temsilcilerinden de Yeni Alanya'ya teşekkür yağdı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:04