Yeni Alanya manşeti ulusal gündem oldu

ALEXA verilerine göre Akdeniz'in en çok tıklanan haber sitesi olma özelliğini elinde bulunduran Yeni Alanya yine bir başarıya imza attı. FOX TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat', Yeni Alanya'nın bugünkü manşeti 'İşte kazık zinciri'ni Türkiye'nin gündemine taşıdı. Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Uğur Dündar resmi Twitter hesabından Fox TV'nin başarılı haber sunucusu İsmail Küçükkaya ve Akdeniz Bölgesi'nin en çok okunan gazetelerinden Yeni Alanya Gazetesi'ne ithafen ' Ama haber de güzel haber. Hem yapana, hem de ekrana taşıyana tebrikler.' yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 10:55