Yeni Alanya firmanızı Google’da 1. sayfaya taşıyor

HER gün yüz bini aşkın kişinin ziyaret ettiği yenialanya.com'da firma rehberi hizmete açıldı. Sadece Alanya ve Antalya'nın değil Akdeniz Bölgesi'nin en çok tıklanan haber sitesi olma unvanını yıllardır koruyan, gelişen ve değişen teknolojiyle kendini yenileyerek ayak uyduran www.yenialanya.com, şimdi de okurlarına firma rehberi uygulamasını sunuyor. Günlük yaklaşık 100 bin kullanıcının ziyaret ettiği yenaialanya.com'un sunduğu firma rehberi uygulaması, ürün veya hizmet sunan işletmeleri tüketicilerle ortak bir noktada buluşturuyor. Bir işletmeniz yada hizmetiniz mi var? Hemen firma rehberine ekleyin ve daha kolay bulunur olun. İnternette her gün milyonlarca insan firma araştırıyor. Hemen sende firmanı Alanya firma rehberine kaydet bu fırsatı kaçırma! Yeni Alanya Gazetesi firma rehberine katıldıktan kısa bir süre sonra size sunduğumuz bir çok özellikten de faydalanabilirsiniz. Üyelik işleminizi tamamlamanızın ardından firmanızı rehber sistemine ekleyerek sizde binlerce prestijli firma arasında yerinizi alın. Yeni Alanya Gazetesi'nin aktif popüleritesi güçlü alt yapısı ve iyi yapılanması sayesinde firmanızı bir kaç gün içerisinde Google’da birinci sayfada bulunabileceksiniz.

FİRMA REHBERİNE KAYIT YAPARAK NE AVANTAJLAR SAĞLARSINIZ?

- Her gün yüzbinin üzerinde ziyaretçisi olan Yeni Alanya Gazetesi'nde firmanızın tanıtımı yapılmış olur.

- Firma ve hizmet arayan kişilere firmanız tanıtılır ve yeni müşteriler kazanırsınız.

- Markanız değerlenir.

- İnternet sitenizi kayıt ederek yeni ziyaretiler elde edersiniz.

- Yenialanya.com içinde geçen isminiz ve web siteniz sayesinde sizin web siteniz değerlenir ve Google’da arama sonuçlarında ilk sırada çıkarsınız.

- Alanya ve tüm Türkiye'de sosyal medya takipçimize firmanız duyurulmuş olur.

FİRMA REHBERİ NEDİR?

Firma rehberi genel bir tanımla, ürün veya hizmet sunan işletmeleri tüketicilerle ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan platformdur. Geleneksel firma rehberleri belli bir bölgeyi ele alan ve sadece işletmelerin telefon numarası ve adresinin yer aldığı fiziki kitapçıklardı. Ayrıca bunları bulabilmek de zahmet isteyen bir uğraştı. Arama-bulma ve değerlendirme kavramlarının çok daha işlevsel hale geldiği internet dünyasında rehber de oldukça fayda sağlayan bir platform olarak üreticiye ve tüketiciye kolaylık yaratmaktadır. Oldukça pratik bir avantaja sahip olan rehber platformu ile bireyler hiçbir zahmete başvurmadan, bölge ve sektör kriterleri doğrultusunda aranılan hizmeti gerçekleştiren işletmeleri bulabiliyor; bu işletmeler hakkında video ve fotoğraf gibi tanıtım görsellerini de gözden geçirebiliyor ve diğerleriyle kıyaslamaya gidebiliyorlar.

ARADIĞINIZ FİRMA HEMEN KARŞINIZDA

İster yerel firma, ister orta ölçekli bir KOBİ, isterse büyük ölçekli firmalar olsun, bireyler rehber ile tüm Türkiye´de faaliyet gösteren sektörleri kategori şemasıyla listelenen ve site içeriğinde arattırılabilen geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bilindiği gibi, yeni yerleşimler ve taleplerin artmasıyla son yıllarda ortaya çıkan işletme sayısı azımsanmayacak fazlalıkladır. Böyle bir durumda ihtiyaçta bulunulan bir işletmeyi bulmak da zorlaşıyor. Ancak rehber sitesini ziyaret eden bireyler, belli parametrelerde arama yaparak aradığı firmayı sokağa çıkmadan bulabiliyor. Bu parametreler ise faaliyet arz edilen sektör ve arattırılacak bölge kriteri gibi özellikleri içermektedir. Böylelikle aranılan firmayı dilediğimiz an birkaç tıkla karşımızda bulabiliyoruz.



YENİ TRENDE ORTAK OLUN!

Bilgisayar ve internet teknolojisinin hayatımıza girerek birçok kavramın ve uygulamanın eskiyip eski işlevini yitirmesine yol açmıştır. Buna en ufak bir örnek olarak basılı metinleri verebiliriz; artık boş bir müsvedde yerine yazmak istediklerimizi bilgisayarda yazıyor, bilgi almak istediğimiz bir ürünü rehber kitapçıkları veya sokak, cadde dolaşmak yerine internetten aratarak kolaylıkla bulabiliyoruz. Ancak internet de kendi içerisinde gelişiyor. Zira arama motorlarının bazı kısıtlamaları olmasından ötürü istediğimiz ürün veya firmaya ulaşmada zorluk çekiyor. Bu da bizleri artık daha popüler hale gelen firma rehberi sitesine yöneltiyor. Rehber platformu, büyük veya küçük işletmeler fark etmeksizin bizlere aradığımız tüm firma ve ürünleri detaylı bilgilerle ulaşma imkanı veriyor.

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