Yaylalardaki vatandaş ‘alo’ demek istiyor

YÜKSEL, “Bu yörede 11 bine yakın vatandaşımız sürekli olarak iletişim sıkıntısı çekiyor. Birçok kişi 1-2 aydır anne ve babasından haber alamıyor. Allah korusun, herhangi bir rahatsızlık olsa çok büyük sıkıntılar meydana gelebilir. Bu konuda tüm yayla sakinleri bana defalarca çağrıda bulundu. Ben de hem yayla sakini ve bu sıkıntıyı yaşayan birisi olarak GSM operatörlerimize çağrıda bulunuyorum. Bu yaylalarımıza gerekli baz istasyonları kurulursa halkımız da rahat iletişim sağlar. 2019 yılında teknoloji devrinde yaşıyoruz. Artık iletişimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamamız lazım. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz” dedi. Ayrıca Mustafa Yüksel bu konuyla ilgili Yükseller Taksi Çağrı Zili isimli Facebook sayfası paylaşımında sıkıntıyla ilgili gerekli çalışmaları yaptığını paylaşmıştı. Yüksel’in bu paylaşımı bölge halkı tarafından da takdirle karşılanırken, binlerce yorum ve beğeni aldı