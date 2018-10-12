Yayalara yol yok!

AK Parti tarafından meclise sunulan 50 maddelik kanun teklifi ile birlikte kural ihlallerine caydırıcı cezalar geldi. Düzenlemelere göre, trafikte makas atmanın bedeli 2 bin lira, abartılı egzoz kullanarak gürültü yapmanın bedeli 2 bin lira, drift yapmanın bedeli ise 5 bin 10 lira oldu. Para cezalarına ek olarak trafikten men edilmeler de cabası. Yanı sıra seyir halindeyken haberleşme cihazları kullanmanın cezası da 108 liradan 235 liraya çıkarıldı. Kırmızı ışık ihlallerinde de 3 periyotta 60 güne varan ehliyet kayıpları söz konusu.

YAYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK ADINA CAYDIRICI CEZALAR

Yapılan düzenlemelerle birlikte yayaların geçiş üstünlüğüne ilişkin araç sürücülerinin ihlallerinde uygulanan para cezaları da 235 liradan 488 liraya yükseltildi. Mevcut kanuna göre yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayan sürücüler düzenlemelerle birlikte kavşak giriş ve çıkışlarında da ışık olmaksızın yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanıyacak. Peki, Alanya’da an itibariyle son durum nedir?

Yaya geçitlerine ilişkin yapılan düzenlemeleri gündemine alan Dim TV (dimtv.tv), bugün yayaların gözünden son durumu ekranlara taşıdı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…