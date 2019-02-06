Yayalara öncelik uygulaması şimdi Alanya'da!

Mehmet AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde araçlar durdurularak, sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla 81 ile genelge gönderdi ve ülke genelinde aynı anda uygulamanın başlamasını istedi. Bu kapsamda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile farklı amirliklerden ekipler, ilçenin 15 farkı noktasındaki okul önlerindeki yaya geçitlerinde uygulama başlattı. Uygulamaya 15 ekip, 125 polis katılırken öğrenciler ve vatandaşların yaya geçidinden geçmesi teşvik edildi. Ekipler, yoldan geçen araçlar da durdurularak bilgilendirildi ve projenin önemini anlatan broşür dağıttı. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, polis memurlarına teşekkür etti. Yetkililer uygulamanın sıklıkla süreceğini kaydetti.