Yavru leylek tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince doğada yavru ve sakat bir şekilde bulunan leylek, Alanya Belediyesi Veteriner ekiplerince tedavi edildi. Büyüyen ve sağlığına kavuşan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı

Yavru leylek tedavi edilerek doğaya bırakıldı
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ALANYA Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerinin Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne iki ay önce teslim ettiği hem yavru hem de sakat olan leylek, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakıma muhtaç olan yavrunun ilk tedavileri yapıldıktan sonra Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yavrunun iyileşme süreci takip edildi. Gelişimini tamamlayan leyleğin veteriner ekiplerince doğaya salınması kararlaştırıldı.
Tedavisi tamamlanan leylek, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ali Yavuz ve veteriner hekim eşliğinde Demirtaş Mahallesi’nde bulunan sazlık alana bırakıldı.

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