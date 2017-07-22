Yaşlı adam boğulma tehlikesi geçirdi 

ALANYA 'NIN Damlataş Mahallesi Kleopatra plajında denize giren 80 yaşındaki Mustafa Demiroğlu, bir süre sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Demiroğlu, kurtarılarak sahile çıkartıldı. Yaşlı adam 112 Acil Servis ambulansı ile Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Demiroğlu’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.