Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yaşlı adam boğulma tehlikesi geçirdi 

Alanya'nın Damlataş Kleopatra plajında meydana gelen olayda, bir kişi denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. 

Yaşlı adam boğulma tehlikesi geçirdi 

Alanya'nın Damlataş Kleopatra plajında meydana gelen olayda, bir kişi denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. 

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:49
Yaşlı adam boğulma tehlikesi geçirdi 
banner404

Mehmet AL

ALANYA'NIN Damlataş Mahallesi Kleopatra plajında denize giren 80 yaşındaki Mustafa Demiroğlu, bir süre sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Demiroğlu, kurtarılarak sahile çıkartıldı. Yaşlı adam  112 Acil Servis  
ambulansı ile Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Demiroğlu’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmentürk’ten kaçırılmayacak fırsat
Göçmentürk’ten kaçırılmayacak fırsat
ALPER KUTAY İLE ALANYA ANA HABER BÜLTENİ
ALPER KUTAY İLE ALANYA ANA HABER BÜLTENİ
Alanya gençliği Mehmet Akif'i andı
Alanya gençliği Mehmet Akif'i andı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim