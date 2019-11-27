Yaşanan kazalar bitmek bilmiyordu! Alanya'daki o kavşak için adım atıldı

ALANYA Metro Kavşağı ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni bir birine bağlayan yol açıldığı günden bu yana üst üste meydana gelen trafik kazalarıyla Alanya gündeminde sürekli yer alıyordu. Kontrolsüz kavşakta hem araç hem de yaya trafiğinin yoğun olması nedeniyle yaşanan karmaşayı Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı sinyalizasyon çalışmasıyla ortadan kaldıracak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolsüz kavşakta trafik ışıkları için alt yapı çalışmalarına başladı. Önce elektriğin geçeği hatlar yapıldı ve ardından elektrik hatları çekildi. Sinyalizasyon direkleri de kavşağın her noktasına monte edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sinyalizasyon sitemi devreye sokularak bölgedeki trafik akışında düzen sağlanacak. Sistemin hayata geçmesiyle birlikte araç ve yaya trafiği daha da rahatlayacak. Böylece olası kazalar da minimuma indirilmiş olacak.