Yaşam Tasarım Okulu'ndan öğretmenlere sürpriz kutlama
Yaşam Tasarım Okulu öğretmenlerini unutmadı. Okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından organize edilen sürpriz kutlamaya Antalya Mavi Bando Takımı’nın gösterisi damga vurdu
Alanya 26.11.2019, 16:18
24 KASIM Öğretmenler Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu etkinliklerden biri de Yaşam Tasarım Okulu’nda gerçekleşti. Öğretmenlere özel sürpriz kutlama için Okul Aile Birliği tarafından Antalya Mavi Bando Takımı getirildi. Okul yönetimi ve okul aile birliği paydaşlığında organize edilen kutlama etkinliğinde öğretmenler doyasıya eğlenip, keyifli anlar geçirdiler. Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Satı okul öğretmenleri başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin gününü kutladıklarını söyledi.
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|20
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|15
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|12
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|1
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|P
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|13
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|15
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|13
|15
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|14
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|14
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|13
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|9
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|13
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|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
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|14
|25
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|14
|23
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|14
|23
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|14
|21
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|14
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|14
|20
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|14
|20
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|19
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|18
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|15
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|14
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|12
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