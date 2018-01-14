Yargıtay Alanya'da buluştu

Haber: Alper KUTAY

GEÇEN yıl Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir termal otelde yapılan Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı bu yıl Alanya'da gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıya Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, toplantı için Alanya'ya gelen Yargıtay 1. Başkan Vekilleri ve daire başkanlarından oluşan 160 kişilik heyeti ağırladı. Cumartesi günü Yargıtay temsilcileriyle ilk olarak Damlataş Mağarası'nı ziyaret eden Başkan Yücel, daha sonra Teleferik ile Kale turu yaptırdı. İç Kale'deki Alanya Belediyesi'ne ait Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi'nde Alanya'nın yöresel lezzetlerini misafirlerine ikram eden Başkan Yücel, Kızıl Kule ve Tersane ziyaretinin ardından kültür turunu tamamladı. Başkan Yücel, "Bu önemli toplantı için Alanya'yı tercih eden değerli Yargıtay 1. Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ve Yargıtay üyelerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.