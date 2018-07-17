ALANYA’DA, artan hava sıcaklıklarından bunalan bir vatandaş, Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nın Facebook sayfasında yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarına tebessüm ettirdi. Şehir içerisine kurulmuş devasa bir klima fotoğrafı paylaşan Eray Türkeş adlı vatandaş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslenerek “Sayın Adem Murat Yücel’den ricam böyle bir klima Alanya’ya lütfen, yanıyoruz” dedi.
‘Yanıyoruz Adem başkan’
Hissedilir hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Alanya’da sıcaktan bunalan bir vatandaş, sosyal medya aracılığı ile Belediye Başkanı Yücel’e seslendi. Vatandaşın bu paylaşımı görenleri tebessüm ettirdi
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