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Yanan yerlere 'kozalak'lı çözüm

Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanların gençleştirilmesi, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında tohum elde edilmesi için 60 ton çam kozalağı toplatıldı

Yanan yerlere 'kozalak'lı çözüm

Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanların gençleştirilmesi, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında tohum elde edilmesi için 60 ton çam kozalağı toplatıldı

29 Eylül 2017 Cuma 22:15
Yanan yerlere 'kozalak'lı çözüm
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GÜNDOĞMUŞ Orman İşletme Müdürü Öztan Çağırır, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında kızılçam kozalağı toplatıldığını söyledi. Orman köylülerine aynı zamanda gelir kapısı olan kozalakların toplanması ve açılması ile buradan elde edilen tohumların toprakla buluşturulması için çalıştıklarını belirten Çağırır, "Köylüler kilosunu 60 kuruştan 60 ton kozalak topladı" dedi. 60 ton yaş kozalaktan 3 ton kızılçam tohumu elde ettiklerini anlatan Çağırır, elde edilen çam tohumunun 1250 kilogramını bu yıl Alanya'da çıkan orman yangınında yanan sahanın ağaçlandırılmasında kullanılacağını geri kalanın ise tabii gençleştirme sahalarında tohum takviyesi olarak kullanılacağını kaydetti.
 

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