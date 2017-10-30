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Yağmur mağduru Alanyalı: ‘Gittiğim her yer beni geri çevirdi’

Çarşamba Mahallesi, Müderrisler Sokak’ta ikamet eden emekli Veli Seki’nin evini su bastı. Olay yerine giden Dim Web TV muhabirleri, civardaki pek çok evin ve dükkanın aynı halde olduğunu tespit etti. Seki; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) dahil olmak üzere gidebileceği tüm noktalara gittiğini, hiçbirinden çare bulamadığını söyledi

Yağmur mağduru Alanyalı: ‘Gittiğim her yer beni geri çevirdi’

Çarşamba Mahallesi, Müderrisler Sokak’ta ikamet eden emekli Veli Seki’nin evini su bastı. Olay yerine giden Dim Web TV muhabirleri, civardaki pek çok evin ve dükkanın aynı halde olduğunu tespit etti. Seki; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) dahil olmak üzere gidebileceği tüm noktalara gittiğini, hiçbirinden çare bulamadığını söyledi

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:50
Yağmur mağduru Alanyalı: ‘Gittiğim her yer beni geri çevirdi’
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Haber: Cem AKILLI
OLAYIN yaşandığı günü “Yağmur yağdı. Kanalizasyondan evin içine pis su taştı. Tahtaları kırdık, rögarı iptal ettim. Bu sefer de karşı binadan taşmaya başladı. Evime giremez oldum.” diye anlatan Seki, konuyla ilgili mesuliyetin Büyükşehir Belediyesi ve ASAT’a ait olduğunu söyledi.
HEP ‘YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK’ DEDİLER
Çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Seki, “BİMER, ASAT, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğü, Alanya Belediyesi… Hep ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok.’ dediler bana. Bir tek ASAT’tan gelenler ‘Şuradan kır, dışarı aksın.’ dediler; ben de ‘Zabıta gelip ceza keserse siz mi ödeyeceksiniz?’ dedim, ses yok… Rögardan delmeye mecbur kaldım ve bu sefer yüz ellilik borudan akar gibi su aktı.” dedi.
‘EVİME YENİDEN GİREBİLMEK İSTİYORUM’
Eviyle ilgilenilmesi gerektiği söyleyen Seki, “ASAT mı Büyükşehir mi, bilmiyorum; ama bu sorunun çözülmesini ve evime tekrar girebilmeyi istiyorum.” diyerek yetkilileri göreve çağırdı ve “Evin içinde 1500 liralık masraf var. Gittim, 1000 liralık dinamo aldım. Zararımın giderilmesini istiyorum.” dedi.
Yapılaşmanın olmadığı zamanlarda hiçbir sorun yaşamadıklarını, bir kez bu sene, yeşil alanlar ev ve yola dönüştükten sonra böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi ve çarpık kentleşmeden yakındı. Seki, “İlk kez bu yağmurda oldu, o da bu binalar ve yollar yüzünden. Önceden burası hep bağ bahçeydi ve hiçbir sıkıntı olmuyordu.” dedi.

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