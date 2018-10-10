Waldorf'ta dijital dünya konuşuldu

TEKNOLOJİNİN hızlı bir şekilde ilerlemesi, gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırsa da bu hızlı ilerleme ve yayılmanın çocuk gelişimine olan etkisi son derece önemli bir merak konusu. Özellikle belli bir yaşın altındaki çocuklar teknolojiyi nasıl kullanacaklarını, ilk olarak, ailelerinden öğrenmeye başlıyorlar ve onlar için teknolojik cihazlara ayrılan zaman ile gerçek yaşam arasındaki dengeyi sağlama görevini de ilk üstlenen yine aile oluyor. Öte yandan çocukların teknolojik aletler ile tanıştırılması, teknolojik aletleri doğru ve sağlıklı kullanabilmelerinin sağlanması ve bu kullanımın aileler tarafından takibinin yapılması ise aileler için gün geçtikçe zorlaşıyor.

Bilişim Dünyası ve Gerçek Dünya Arasında Dengeler Değişiyor

Teknoloji odaklı konularda kuşaklar arası makasın iyiden iyiye açıldığı bu dönemde; çocuk-ebeveyn arasındaki teknoloji odaklı iletişimin sağlam temellere dayandırılması ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu gerekliliği gözeterek, teknolojik becerilerin geliştirilmesi ile teknolojiyi işlevsel olarak doğru kullanan, bilinçli bir neslin yetiştirilmesini hedefleyen Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu; öğrencileri ile birlikte tüm öğretmenlerinin ve velilerin eş zamanlı olarak bu konudaki eğitimlere dahil olmalarını amaçlıyor.

Çocuk ve Dijital Dünya ilişkisine Uzman Yaklaşımı

Çocukların doğal öğrenme ve davranış geliştirme süreçleri içerisinde, veli ve öğretmenlerin çocuklar için birer rol-model olarak önem taşımasından hareketle yola çıkan Waldorf Özel Yaşam Okulu; çocuk-veli ve öğretmenlerin bir çeşit birlikte öğrenme mekanizması içerisinde bilinçlendirilmesi amacı ile ‘’TEKNOLOJİ VE ÇOCUK’’ konulu özel bir seminere ev sahipliği yaptı.Almanya’nın tanınmış Bilişim Teknolojileri Akademisyeni Uwe Buermann’ın zengin sunumu ile Cuma günü başlayan seminer, Cumartesi günü de konu ile ilgili derinlemesine çalışmalar soru-cevap ve workshop’lar ile devam etti. Etkinlikte;

• Çocuklarımızı hangi dijital dünyaya yönlendiriyoruz?

• Dijital dünyanın tehlike oluşturan yönleri nelerdir?

• Çocuklar, dijital medya araçlarını nasıl daha doğru ve daha sağlıklı kullanır?

• Teknolojinin doğru kullanımı için, çocukların hangi becerileri geliştirilmelidir?

Sorularına, uzman-veli-öğretmen işbirliği içerisinde en doğru cevapların bulunması ve görsel sunumlar ve hikayeler ile televizyon, tablet, akıllı telefon, bilgisayar, internet, sosyal medya gibi teknoloji alt başlıkları konusunda verimli bir bilinçlendirme çalışması yapıldı. Seminer sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Av. Engin Çağlar Ergün’ün Uwe Buermann’a Alanya hatırası olarak hediye ettiği Çini ile samimi bir şekilde son buldu.