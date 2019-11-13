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'Vergiler sektörden kaçırıyor'

Alanya’da son 30 gün içerisinde tam 32 turistik tesis sahibinden.com üzerinden satışa çıkarıldı. Turizm sektörü temsilcileri, bu durumun sebebi olarak artan vergi yükü ve maliyetlere işaret etti

Alanya 13.11.2019, 22:23
'Vergiler sektörden kaçırıyor'
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Ceren ŞAHİN

TURİZM sezonunun sona erdiği şu günlerde turist sayısında kırılan rekorlar konuşuluyor. Ancak popüler 'Satılık' sitesi www.sahibinden.com üzerinden yapılan aramalarda son 30 gün içerisinde 32 turistik tesisin satışa çıkarıldığı görülüyor. Bu durumu, Alanya turizm sektörü temsilcileri Yeni Alanya’ya değerlendirdiler. 
7'Sİ 5 YILDIZLI OTEL 
Satışa çıkarılan turistik tesislerin arasında en pahalısı Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir otel olurken, bu tesis 520 milyon 669 bin 600 TL olarak fiyatlandırılıyor. En ucuzu ise Alanya merkezde bulunuyor ve 5 milyon 500 bin TL üzerinden alıcısını bekliyor. Turistik tesislerin 28’i otel, 2’si apart otel, 1’i butik otel kategorisinde yer alırken, 1 tanesi de tatil köyü kategorisinde değerlendiriliyor. Satışa çıkarılan otellerin 7’si 5 yıldızlı, 9’u 4 yıldızlı, 8’i ise 3 yıldızlı. 
‘GELEN VERGİLER SEKTÖRDEN KAÇIRIYOR’
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, artan maliyet ve vergilere dikkat çekerek "Eskiden otel yatırımlarıyla meşhur olan Alanya’da maalesef batan operatörler, gelen vergiler, sektörün omzuna bırakılan yükler, maliyetlerin sürekli surette artması insanların sektörden uzaklaşmasına neden oldu. Eskiden her yıl onlarca otel açılırdı. Akdeniz sahillerinde en gözde yatırım alanı turizmde konaklama sektörüydü. Fakat az evel saydığım sebeplerden ötürü zaman içerisinde insanlar bu yatırımlarından vazgeçti. Turizmden elde edilen gelir giderlerle karşılaştırıldığında geçmiş yıllara göre daha düşük kaldı. Dolayısıyla satılık otel sayısı da arttı" ifadelerini kullandı. 
‘ARTAN MALİYETLER OLUMSUZ ETKİLİYOR’
Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede "Alanyamızda 650’ye yakın turistik tesis bulunuyor. Bu tesislerin yüzde 5’lik bir bölümünün satılık olması doğaldır. Özel nedenlerden ötürü satılıyor da olabilirler. Ama geçmiş zamanlara dönüp bakarsak, sektörde var olan kâr marjlarının kalmadığı da bir gerçektir. Vergiler, artan maliyetler turizm gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir” şeklinde konuştu.
 

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