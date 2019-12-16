VERBİS’e kayıt süreleri 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcilerinin Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kurumuna iletmiş oldukları Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde KVK Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen ALTSO üyeleri için kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır. Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahsi geçen kurul kararlarında belirtilen istisnaların dışında kalan ALTSO üyelerinin VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur. İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası yaptırımları belirlenmiştir.

