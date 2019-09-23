Ve korkulan oldu: Thomas Cook resmen battı! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

1. ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

2. TURİZM DEVİ İÇİN ACI SON

3. ‘KREDİ DESTEK FONU KURULACAK’

4. ‘MİSAFİRLERE HASSASİYET GÖSTERİN’

5. ‘THOMAS COOK’ İFLASI TURİSTİ VURDU

6. ‘DÜNYA TURİZMİNİN 11 EYLÜL'Ü'

7. ‘48 SAATLİK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ’

8. ‘TABLO İÇ AÇICI DEĞİL’

9. ‘ZARAR 80 MİLYON EUROYU BULABİLİR’

10. BAŞKAN ŞAHİN’DEN İFLAS DEĞERLENDİRMESİ

11. D-400’DE FECİ KAZA: 3 YARALI

12. SERBESTLİK KARARINA TEPKİ

13. DÜNYANIN ÇEVRESİNİ ÖLÇTÜLER

14. SPOR

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.