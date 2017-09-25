Ve Erdoğan da Alanyalı Uysal'ı işaret etti

Haber: Alper KUTAY

KADİR Topbaş'ın sürpriz istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Avukat Mevlüt Uysal’ı istediği iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısında Göksel Gümüşdağ ismi gündemdeydi ancak ibre Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndü. Türkiye'nin en çok tıklanan haber sitelerinden olan Mynet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mevlüt Uysal’ı işaret ettiği belirtiliyor. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Alanyalı Mevlüt Uysal'ı işaret etti.

'EN İYİ YANITI KADİR BEY VERİR'

CNN Türk, NTV, Habertürk ve A Haber'in temsilcilerinin sorularına yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "Kadir Topbaş istifa mı etti, istifa mı ettirildi?' sorusuna, "Takip edemedim, ben Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısındaydım. 'İstifa etti' diye bir bilgi geldi ama orada 'İstifa ettirildim' gibi bir şey mi dedi? İstifa tek taraflı bir iradedir. Siz bir görevdesiniz. 'Ben istifa ediyorum' dersiniz, bitti. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok, ben onu bilemem. Ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir Bey'dedir. Kadir Bey'le konuştum. İstifaden önce de konuştum, istifa ettikten sonra da görüştüm. Sadece istifa edeceği konusunda bana bilgi verdi" yanıtını verdi.

'BİR BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR'

Basın mensupları Topbaş'ın yerine kimin geleceğini sordu. Başbakan Yıldırım, "Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bununla ilgili Pazar günü Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla geniş katılımlı bir değerlendirme yaptı. Perşembe günü, 28 Eylül’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve seçim yapacak" dedi. Yıldırım, "2019 için pek çok yerde İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için adınız geçiyor?" sorusuna ise, "Şimdi koltuk boşaldı, başka biri gelip oturacak. Bizi nereye koyacaksın? Dolu koltuk yani. Bizim de burada iyi kötü işimiz var" yanıtını verdi.

'BENİM AĞZIMDAN BİR ŞEY YAZMAYIN'

Yeni Alanya'nın yaşanan gelişmelerin ardından "Aday siz misiniz?" sorusunu yönelttiği Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Şu an için benim ağzımdan kesinleşmiş bir şey varmış gibi yazılması uygun değil. Biz de Perşembe günkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak kararı bekleyeceğiz" dedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için ibrenin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndüğünü yazmıştı. Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Kadir Topbaş’ın yerine gelecek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında AKP İl Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısında konuşuldu. Göksel Gümüşdağ ismi gündemdeydi. Ancak ibre Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndü. Bana gelen bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mevlüt Uysal’ı işaret ettiği yönünde. Uysal yeni görevinde başarılı bir performans ortaya koyarsa, 2019’da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olabilir."