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Vatandaştan Şahin ve Uysal'a teşekkür

Oba'da ikamet ettiği siteyi su basan vatandaş, yardımına koşan tek kişi olan ALTSO Başkanı Şahin'e ve ASAT Müdürü Fatih Uysal'a teşekkür etti

Vatandaştan Şahin ve Uysal'a teşekkür

Oba'da ikamet ettiği siteyi su basan vatandaş, yardımına koşan tek kişi olan ALTSO Başkanı Şahin'e ve ASAT Müdürü Fatih Uysal'a teşekkür etti

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:20
Vatandaştan Şahin ve Uysal'a teşekkür
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'YI iki gün boyunca etkisi altına alan sağanak yağış sonrası pek çok bölgede olduğu gibi Oba Mahallesi de olumsuz etkilendi. Obagöl olarak adlandırılan bölgede evi bulunan Sezgin Tepe adlı bir vatandaş, "Oba'yı sel aldı. Pazar günü yağan çok şiddetli yağmur nedeniyle özellikle Alanya'nın doğu tarafındaki semtler olmak üzere birçok yeri su bastı. Bu bir doğal afet. Sitemizi basan su sebebiyle yaşadığımız sorunda Alanya'da telefon edip de telefona bakan tek adam olan ve gerekli makamları arayarak sitemiz için kriz yönetimi oluşturan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'e sitemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine görevinin başında olan ve sitemizin bu büyük sorundan arındırılıncaya kadar orada olan ve tüm imkanlarını seferber eden ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal ve ekibine de teşekkürü borç bilirim. Ayrıca şehirde afet varken düğünde, dernekte, davette, alemde olup da telefonlara bakmayan siyasi liderlere de seslenmek gerekir. Bir yıl sonra Alanya'da seçim var ve Druıd Grove Sitesi'nden size bir tek oy bile yok. Maalesef size hesap sorabileceğimiz tek platform sandık. Seçim günü görüşürüz beyler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSO Başkanı ŞahinASAT Müdürü Fatih Uysal
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