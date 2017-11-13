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Vatandaştan park teşekkürü

Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırdığı Kırlangıç Parkı özellikle haftasonları vatandaşların akınına uğruyor

Vatandaştan park teşekkürü

Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırdığı Kırlangıç Parkı özellikle haftasonları vatandaşların akınına uğruyor

13 Kasım 2017 Pazartesi 22:14
Vatandaştan park teşekkürü
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AİLELER için nefes alma yeri olan parkta, çocuklar oyun gruplarında keyifli dakikalar geçiriyor. Yeşil alan ve park projelerine büyük önem veren Alanya Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı parklar çocuklar için oyun alanlarına, vatandaşalar için kaynaşma ve sosyalleşme alanlarına dönüştü. Hafta sonları parkları dolduran vatandaşlar, çocukları keyifli dakikalar geçirirken birbirleri ile tanışma ve sohbet etme imkanı buluyorlar. Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırdığı Kırlangıç Parkı ve Spor Tesisleri de bunlardan sadece biri. Hafta sonunu çocukları ile güvenli ve temiz bir ortamda geçirmek isteyen aileler soluğu Kırlangıç Parkı’nda alıyor. Parkların çocuklar kadar ailelerinde vakit geçirebileceği bir sosyal tesis gibi projelendirildiğini belirten vatandaşlar, “Özellikle Kırlangıç Parkı çok yönlü imkanları ile muhteşem olmuş. Çocuklarımız eğlenirken bizler de mutlu oluyoruz” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMahmutlar MahallesiKırlangıç Parkı
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