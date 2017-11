Vatandaştan Dim TV'ye ilginç yanıtlar

TÜRKİYE'NİN ve Alanya'nın gündemini yakından takip eden Dim Web TV, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 10'luk seçim barajı düşürülsün" açıklamalarıyla ilgili Alanya halkına mikrofon uzattı. Halkın büyük çoğunluğu seçim barajının kalkmamasından yana olurken, küçük bir kısmı ise tüm kesimlerin mecliste temsilci bulundurabilmesi adına barajın kalkmasından yana olduklarını iletti. Ancak kendine güvenmeyen partilerin böyle bir istekte bulunacağını dile getiren Alanya halkı, barajın düşürülmesinin son derece yanlış olacağını ifade ettiler. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut de hem Bahçeli'nin seçim barajı ile ilgili yaptığı açıklamayı, hem de CHP'nin baraj konusundaki düşüncesini Dim Web TV mikrofonlarına anlattı. İşte o görüşlerden bazıları:

'BARAJ SİSTEMİ KALKMALI'

ALİ TAKAVUT (CHP İLÇE BAŞKANI)

CHP olarak bizim seçim barajı konusundaki düşüncelerimiz çok uzun yıllardır belli. CHP bu barajların çok yüksek olduğunu, baraj oranının öncelikle yüzde 5'e, zamanla yüzde 3'lere kadar düşürülüp daha sonra tamamen kaldırılmasının gerekliliğini uzun zamandır söylüyor. CHP'nin bu konuda ısrar etmesinin sebebi de şu, herkes mecliste temsil edilebilmeli. Yani bir parti 3-5 milyon oy alıyor ama mecliste temsilcisi yok, öyle bir şey olamaz. Orada tüm siyasi partiler kendilerine oy veren vatandaşlar için kaç milletveli çıkarabilecekse çıkarmalı ve mecliste temsil edebilmeli. Bu nedenle biz barajın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ülkede eğer bir demokrasi işleyecekse, demokrasi budur. Ancak şimdi görüyoruz ki bazı siyasi partiler yüzde 10 barajında diretirken, baraj korkusu içerisine girmiş bazı siyasi partiler karşı çıkıyor. Baraja takılma korkusuna giren partiler seçim barajının düşürülmesini gündeme getiriyor. Geçmişte bu konuda çok söz verildi. Siyasi Partiler Yasası'nın değişeceği söylendi. İç tüzükte değişiklik yapılacağı dile getirildi. Ama hiçbir çalışma yok. Yapılmak istenirse oturup bir günde halledilebilir. Bu durum CHP için yeni düşünülen ve ortaya atılan bir olay değil. Yıllarca söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Baraj sistemi kalkmalı.

'MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİSTE BİR HÜKMÜ YOK'

EROL DOĞU (SAATÇİ)

Yıllardır seçim barajının düşürülmesini her parti istiyor. Bence seçim barajının düşürülmesi faydalı olur. Her partinin mecliste bir temsilcisi olmasını isterim. Ancak bundan sonra mecliste bir temsilcinin olmasının bir ehemmiyeti yok. Çünkü önem kazanan sadece başkanlık sistemi. Milletvekillerinin mecliste bir hükmü olduğuna inanmıyorum. Her partinin temsili olmazsa, meclis benim için bir şey ifade etmez.

'KENDİNE GÜVENMEYEN SEÇİME GİRMESİN'

HÜSEYİN İŞÇİOĞLU (PAZARCI)

Ben 20 yıldır siyasetle uğraşan bir insanım. Siyasetçiler eğer kendine güvenemiyorsa baraj düşürülsün gibi isteklerde falan bulunmasın, seçime girmesin. Bu söylediklerim bütün partiler için geçerlidir. Siyasette her zaman baraja ihtiyaç vardır. Baraj demek kendine güven demektir. Ben bir vatandaş olarak barajın düşürülmesini istemiyorum. Çünkü seçim barajı vatandaşın çoğunluğu bulmasının bir yöntemidir. Bu çoğunluğu bulmak için bir mücadele yoksa o kişi korkuyor demektir.

'BAHÇELİ YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR'

İBRAHİM ÜNAL (ESNAF)

Baraj konusunda Devlet Bahçeli bence yanlış düşünüyor. Barajın düşürülmesi çok yanlış olur.

'İSTİKBALİMİZ İÇİN ŞART'

MUSTAFA ECE (PAZARCI)

Ben seçim barajının olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin istikbali için baraj şart. Ben seçim barajının bu şekilde devam etmesinden yanayım.

'SAĞLIKLI OLMAZ'

OSMAN ALAGÖZ (PAZARCI)

Bir Alanyalı olarak ben barajın düşürülmesini istemiyorum. Ayrıca ben Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) köy temsilcisiyim, barajın düşürülmesinin sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Sistem bu şekilde devam ettirilmeli.

'YÜZDE 5'E DÜŞÜRÜLSÜN'

ABİDİN YURTSEVER (EMEKLİ)

Bahçeli'nin bu isteğine kesinlikle katılıyorum. Yüzde 6'ya, yüzde 5'e düşürülebilir. Mecliste küçük partiler de söz sahibi olmalı, bu daha iyi olur.

'ÖNÜNE GELEN BARAJI AŞMASIN'

ALİ SERTTAŞ (PAZARCI)

Seçim barajı düşürülmesin. Önüne gelenin barajı aşıp vaatlerde bulunmasına hiç gerek yok. Baraj sistemi bu şekilde iyi.