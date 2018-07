Vatandaştan Akaryakıt Zammına Tepki

ÖZELLİKLE araç sürücülerini mağdur eden zamlarla ilgili konuşan vatandaşlar, seçimin bitmesine rağmen piyasaların rahatlama eğilimi göstermediğini, akaryakıta gelen zamların daha da sıklaştığını belirtti. Araç sürücülerinin bazıları rakamları normal bulduğunu söylerken, kimi de bir an önce zam değil indirim beklediklerini dile getirdiler. İşte Alanya'da vatandaşların zamlar hakkındaki görüşleri:



'ARACA ALINAN AKARYAKIT TEMİZ OLMALI'



İBRAHİM ZIRLAK (TAKSİCİ)

Akaryakıta gelen zamlar biz sürücüleri çok etkiliyor. Akaryakıt biraz temiz olsa zamlı olmasına ses çıkarmayacağız belki. Ancak akaryakıtı hem zamlı alıyoruz hem de kaliteli olmaması arabamıza zarar veriyor. Fiyatları önemli evet ancak araçlar açısında temiz benzin olması da bizim için önemli.



'MASRAF ARTIYOR GELİR AYNI'



ŞEREF EROĞLU (EMEKLİ)

Akaryakıt fiyatları dünya standartların da çok üstte. Bir de Özel tüketim Vergisi'nin (ÖTV) olması fiyatları iyice yükseltiyor. Masraflarımız artıyor ama gelirimiz hep aynı kalıyor. Kendi petrolümüzü çıkarırsak petrol fiyatlarının biraz daha ucuz olacağını düşünüyorum.



'MAZOTA ZAM GELİNCE HER ŞEY ZAMLANIYOR'



MEHMET MERAL (EMEKLİ)

Bizim ekonomimiz genelde mazota dayalı olduğu için ona zam gelince ekmeğe de karpuza da zam geliyor. Bu ürünlerin hepsi birbirine bağlı. Sürekli olarak her şeye zam yapılan bir ülke haline geldik. Her şeye zam var ama işçiye, emekliye zam yok. Bu durum bizim ekmeğimizi ikiye bölüyor. Eğer böyle devam ederse ilerleyen zamanda yaşanacak olaylar çok can sıkıcı olacak diye düşünüyorum. Vergiler çok yüksek ve bu durum halka çok kötü yansıyor.





NECATİ ÖCAL (ESNAF)

Bizim ülkemizde petrol ithal ediliyor. Buna bir de döviz artışları eklenince fiyatlar sürekli yükseliyor. Bazı Arap ülkeleri kendi aralarında anlaşıyorlar, buna bağlı olarak da artış yapılabiliyor. İnşallah bir an önce daha aşağı bir fiyata çekilebilir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 19:06