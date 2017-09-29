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Vatandaşa 'e-devlet' çağrısı

Alanya Kaymakamlığı, kamu kurumlarında oluşan iş yükünün azaltılması noktasında vatandaşlara 'E-Devlet' kullanımı konusunda çağrıda bulundu

Vatandaşa 'e-devlet' çağrısı

Alanya Kaymakamlığı, kamu kurumlarında oluşan iş yükünün azaltılması noktasında vatandaşlara 'E-Devlet' kullanımı konusunda çağrıda bulundu

29 Eylül 2017 Cuma 22:47
Vatandaşa 'e-devlet' çağrısı
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NUFÜS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sunduğu E-Devlet uygulamalarında “Kişi Nüfus Kayıt Örneği”, “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”, “Aile ve Nüfus Aile Kayıt Örnekleri”, “Nüfus Olayları" gibi durum paylaşımı yapıldığının belirtildiği uyarıda, kurumlardaki iş yükünün azaltılması için uygulamanın kullanımına dikkat çekildi. Açıklamada bu belgelerin nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerle aynı hukuki değeri taşıdığının da altı çizilirken, vatandaş mağduriyetine ve kağıt israfına sebep olunmaması, iş gücü ve zaman tasarrufu için bu belgelerin belirtilen adreslerden alınabileceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 22:58
Anahtar Kelimeler:
Alanya KaymakamlığıDevletIş YüküVatandaşlar
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