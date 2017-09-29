Vatandaşa 'e-devlet' çağrısı

NUFÜS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sunduğu E-Devlet uygulamalarında “Kişi Nüfus Kayıt Örneği”, “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”, “Aile ve Nüfus Aile Kayıt Örnekleri”, “Nüfus Olayları" gibi durum paylaşımı yapıldığının belirtildiği uyarıda, kurumlardaki iş yükünün azaltılması için uygulamanın kullanımına dikkat çekildi. Açıklamada bu belgelerin nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerle aynı hukuki değeri taşıdığının da altı çizilirken, vatandaş mağduriyetine ve kağıt israfına sebep olunmaması, iş gücü ve zaman tasarrufu için bu belgelerin belirtilen adreslerden alınabileceği ifade edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.