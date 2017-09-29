Vatandaşa 'e-devlet' çağrısı

NUFÜS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sunduğu E-Devlet uygulamalarında “Kişi Nüfus Kayıt Örneği”, “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”, “Aile ve Nüfus Aile Kayıt Örnekleri”, “Nüfus Olayları" gibi durum paylaşımı yapıldığının belirtildiği uyarıda, kurumlardaki iş yükünün azaltılması için uygulamanın kullanımına dikkat çekildi. Açıklamada bu belgelerin nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerle aynı hukuki değeri taşıdığının da altı çizilirken, vatandaş mağduriyetine ve kağıt israfına sebep olunmaması, iş gücü ve zaman tasarrufu için bu belgelerin belirtilen adreslerden alınabileceği ifade edildi.