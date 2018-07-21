Vatandaş soruyor: Çardak mı? Çöplük mü?

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde eski jandarma binası karşısında bulunan çardağın çöp dolu hali görenleri isyan ettirdi.

banner498
Vatandaş soruyor: Çardak mı? Çöplük mü?
banner404

Berker Pakna

MAHMUTLAR’DA Atatürk Caddesi üzerinde yer alan eski jandarma binasının yan tarafındaki çardak adeta çöp yuvasına döndü. Vatandaşların umursamaz tavırlarıyla çöplerini fırlattığı çardağın hali görenleri hayrete düşürüyor. Mekana serinlemek için gelen duyarlı vatandaşlar zaman zaman temizlemeye çalıştıkları çardak için, “İnsanlar buraya serinlemeye geliyor ama böyle bir rezaletle karşılaşıyor. Burası derhal temizlenmeli aksi takdirde, mikrop kapılabilir” diyerek yetkililerden yardım istedi.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
İdris Koçak
İdris Koçak - 2 saat Önce

Bizim insanımız hele dağdan inenler görmemiş insanlar onun için normal gitmiycen o çardağa başka yere git abi

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386