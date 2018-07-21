Vatandaş soruyor: Çardak mı? Çöplük mü?

Berker Pakna
MAHMUTLAR’DA Atatürk Caddesi üzerinde yer alan eski jandarma binasının yan tarafındaki çardak adeta çöp yuvasına döndü. Vatandaşların umursamaz tavırlarıyla çöplerini fırlattığı çardağın hali görenleri hayrete düşürüyor. Mekana serinlemek için gelen duyarlı vatandaşlar zaman zaman temizlemeye çalıştıkları çardak için, “İnsanlar buraya serinlemeye geliyor ama böyle bir rezaletle karşılaşıyor. Burası derhal temizlenmeli aksi takdirde, mikrop kapılabilir” diyerek yetkililerden yardım istedi.
Bizim insanımız hele dağdan inenler görmemiş insanlar onun için normal gitmiycen o çardağa başka yere git abi